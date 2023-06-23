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До Україні повернули ще двох полонених українських військових, фото: «Українська правда»
З Угорщини повернули ще двох українських військовополонених — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n184405-z-ugorschyny-povernuly-sche-dvoh-ukrayinskyh-viyskovopolonenyh-mzs.htmlРакурс
Українські дипломати вивезли із Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.
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Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. Про це сьогодні, 23 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних, — наголосив він.
9 червня заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн повідомив про передачу Угорщині 11 українських військовополонених із Закарпаття, які «опинилися в полоні під час бойових дій в Україні». 20 червня трьох полонених військових вдалося повернути додому.
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