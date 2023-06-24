Масштабний нічний ракетний удар - є загиблі у Києві, влучання у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n184409-masshtabnyy-nichnyy-raketnyy-udar-ie-zagybli-u-kyievi-vluchannya-u-dnipri-foto-video.html

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Росіяни у ніч проти 24 червня завдали нового масштабного ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

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Київ обстрілювали ракетами Х-101/555. В повітряному просторі міста Сили ППО знищили понад 20 ракет.

Під час нічного обстрілу Києва уламки ракети влучили у багатоповерхівку у Солом’янському районі.

Наразі відомо про 11 поранених та двох загиблих людей. 24 мешканців вдалося врятувати.

Частково зруйновані будівельні конструкції будинку на 16−19 поверхах. Пошкоджені щонайменше 40 автомобілів, які були припарковані біля нього.

Журналіст «Новинарні» Стас Козлюк, який з 6.00 ранку перебуває на місці події, говорить про два поверхи житлового будинку, які найбільше зруйновані, та про те, що під завалами ймовірно можуть бути ще люди.

Крім того, на парковці пошкоджено близько 40 автомобілів.

Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровщину. За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК «Схід» збили.

На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців — приватний сектор…

На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані.

Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 — пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Ще один «прильот» — по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється.

Кілька разів агресор обстріляв й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом — Марганецька громада і Нікополь. У місті побиті 2 приватні будинки. Минулося без жертв.

У Кропивницькому уламки збитих ракет пошкодили кілька приватних будинків і автівки. Обійшлося без загиблих та поранених.

Уночі росіяни завдали ударів зенітними ракетами по Харкову

Про це вранці в суботу повідомив голова Харківської ОДА/ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, із комплексу С-300, — написав він у Телеграм.

Після четвертої години ранку голова області зазначив, що профільні служби працюють на місцях влучань у Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

Зафіксовані влучання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загоряння. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі також пошкоджені авто.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.