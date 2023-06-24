Зеленський прокоментував збройний заколот у росії - наші командувачі знають, що робити

https://racurs.ua/ua/n184424-zelenskyy-prokomentuvav-zbroynyy-zakolot-u-rosiyi-nashi-komanduvachi-znaut-scho-robyty.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував збройний заколот у росії.

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Кожен, хто обирає шлях зла, — руйнує сам себе. росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це — одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити, — написав президент у своїх соцмережах.

Раніше події у рф прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова ГУР Кирило Буданов.

Буданов запевнив, що заколот — не постановка, а «цілком реальний конфлікт».

Подоляк написав у Твіттер, що «контртерористична операція Пригожина на території росії вже призвела до захоплення ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу та «СВО».