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Зеленський прокоментував збройний заколот у росії - наші командувачі знають, що робити
Зеленський прокоментував збройний заколот у росії — Наші командувачі знають, що робитиhttps://racurs.ua/ua/n184424-zelenskyy-prokomentuvav-zbroynyy-zakolot-u-rosiyi-nashi-komanduvachi-znaut-scho-robyty.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, прокоментував збройний заколот у росії.
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Кожен, хто обирає шлях зла, — руйнує сам себе. росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це — одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити, — написав президент у своїх соцмережах.
Раніше події у рф прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова ГУР Кирило Буданов.
Буданов запевнив, що заколот — не постановка, а «цілком реальний конфлікт».
Подоляк написав у Твіттер, що «контртерористична операція Пригожина на території росії вже призвела до захоплення ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу та «СВО».
Події набули в росії широкого розголосу і навіть отримали образливу юридичну оцінку з боку ЦСО ФСБ, Національного антитерористичного центру, Генпрокуратури. Розкол еліт надто очевидний. Домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов’язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний «антиПригожин» (група Путіна та кооператив «Озеро»). У росії все тільки починається, — зазначив радник голови Офісу президента.