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Ракурс
володимир путін, фото: ТСН

путін підписав закон про арешт на 30 діб за порушення режиму військового стану

24 чер 2023, 16:45
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Російський диктатор володимир путін підписав закон про «адміністративну відповідальність за порушення режиму воєнного стану», згідно з яким таке порушення може каратися штрафом чи адміністративним арештом терміном до 30 діб.


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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляють російські ЗМІ.

Якщо порушення було скоєно з використанням транспортного засобу, то поряд зі штрафом можлива конфіскація автомобіля, — зазначають російські ЗМІ,

Нагадаємо, у росії триває бунт приватної військової компанії «Вагнер», власником якої є «кухар путіна» Євген Пригожин.

Джерело: Ракурс


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