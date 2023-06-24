путін підписав закон про арешт на 30 діб за порушення режиму військового стану

володимир путін, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n184433-putin-pidpysav-zakon-pro-aresht-na-30-dib-za-porushennya-rejymu-viyskovogo-stanu.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін підписав закон про «адміністративну відповідальність за порушення режиму воєнного стану», згідно з яким таке порушення може каратися штрафом чи адміністративним арештом терміном до 30 діб.

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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляють російські ЗМІ.

Якщо порушення було скоєно з використанням транспортного засобу, то поряд зі штрафом можлива конфіскація автомобіля, — зазначають російські ЗМІ,

Нагадаємо, у росії триває бунт приватної військової компанії «Вагнер», власником якої є «кухар путіна» Євген Пригожин.