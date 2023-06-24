путін підписав закон про арешт на 30 діб за порушення режиму військового стану

Ракурсhttps://racurs.ua/
володимир путін, фото: ТСН
путін підписав закон про арешт на 30 діб за порушення режиму військового стануhttps://racurs.ua/ua/n184433-putin-pidpysav-zakon-pro-aresht-na-30-dib-za-porushennya-rejymu-viyskovogo-stanu.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін підписав закон про «адміністративну відповідальність за порушення режиму воєнного стану», згідно з яким таке порушення може каратися штрафом чи адміністративним арештом терміном до 30 діб.
.
Про це сьогодні, 24 червня, повідомляють російські ЗМІ.
Якщо порушення було скоєно з використанням транспортного засобу, то поряд зі штрафом можлива конфіскація автомобіля, — зазначають російські ЗМІ,
Нагадаємо, у росії триває бунт приватної військової компанії «Вагнер», власником якої є «кухар путіна» Євген Пригожин.