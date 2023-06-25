Пентагон знав про плани пригожина влаштувати бунт. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184452-pentagon-znav-pro-plany-prygojyna-vlashtuvaty-bunt-cnn.html

Ракурс

Американська розвідка була поінформована про плани засновника приватної військової компанії «Вагнера» євгена пригожина влаштувати державний переворот.

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На початку цього тижня співробітники розвідки США поінформували лідерів Конгресу, відомих як «Банда восьми», про пересування ПВК «Вагнера» і нарощування техніки поблизу кордонів рф. Так званий кухар путіна готувався до бунту, в тому числі шляхом накопичення зброї та боєприпасів. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Розвідка США вважає, що заяви пригожина про брак боєприпасів були навмисним обманом. Головний «вагнерівець» брехав, щоб закласти основу для потенційного військового виклику вищому керівництву російської армії.

Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що «все відбувалося дуже швидко».

А газета Washington Post пише, що американська розвідка отримала сигнали про повстання «вагнерівців» ще у середині червня. Але при цьому не мала точного характеру, ні термінів підготовки заколоту.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК «Вагнера» євгеній пригожин оголосив про свій похід на москву під контроль ростов, воронеж та навіть дійшов до липецької області. Були бойові зіткнення з російською армією, але раптово бунт завершився. «Вагнерівці» почали повертатися на свої позиції, а сам пригожин втік до білорусі.

Джерела: CNN, Washington Post