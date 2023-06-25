росія планувала влаштувати бунти в українських в’язницях, фото: «Новая эпоха»

https://racurs.ua/ua/n184458-rosiya-gotuvala-bunty-v-ukrayinskyh-v-yaznycyah-min-ust.html

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Росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували бунт в українських в’язницях.

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Заступник міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, повідомляє агентство УНН.

Перед вторгненням росія планувала і готувала таку акцію, як підрив нашої в’язничної системи. Вони хотіли влаштувати бунти всередині системи, одночасно з повномасштабним вторгненням, коли була розхитана управлінська ланка, — зазначила Висоцька.

Проте операція рф провалилися — ув’язнені не зреагували на провокації росії.

Наші засуджені ув’язнені здивували мене своїм патріотизмом. І я вдячна їм за цю позицію, — наголосила вона.

Висоцька зазначила, що ув’язнені можуть бути незадоволені роботою правоохоронної системи й скаржитися на неї.

Але те, що вони не підірвали її зсередини, ще й почали потім писати заяви на звільнення, бо вони хочуть захищати країну — це потрібно відмітити, — додала вона.

Чиновниця наголошує - наслідки підриву в’язничної системи України спрогнозувати важко.

Якби в той момент ще й всередині системи все було розхитано — це був би ще один фронт. А якби по всій країні почалися бунти — ми б мали відволікати Нацгвардію і інші сили, аби працювати з тим, щоб впорядкувати роботу в’язничних установ, — уточнила Висоцька.

Джерело: УНН