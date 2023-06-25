Існує загроза російського теракту на ЗАЕС, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n184464-rosiya-zavershyla-pidgotovku-do-teraktu-na-zaporizkiy-aes-gur.html

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росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

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Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

[План теракту на ЗАЕС] повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби, — зазначив Буданов.

Зокрема, Буданов звернув увагу на такі загрози для електростанції:

ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів;

до аварії на ЗАЕС може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції;

росіяни замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС;

окупанти розмістили начинену вибухівкою техніку біля чотирьох із шести енергоблоків станції.

Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз, — наголосив він.

За словами Буданова, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра — створення зони ядерного лиха росія розглядає як запобіжник подальшого просування українських військ.

Водночас, наголошує Буданов, також існує ризик, що росія може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як «превентивний захід», щоб зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.