У білорусі почали будувати табори для розміщення "Вагнера"

https://racurs.ua/ua/n184491-bilorus-zustrichay-ubyvc-ta-narkomaniv-pid-bobruyskom-pochaly-buduvaty-tabory-dlya-vagnera.html

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У білорусі почали будувати табори для розміщення бійців ПВК «Вагнера».

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Про це пише російське видання «Верстка». За його даними, наразі будівництво триває поблизу міста Осиповичі, що розташоване за 200 км від українського кордону.

В місцевому лісництві кажуть, що таборів буде декілька. Площа одного з них становитиме 24 тис. м², він розрахований на 8 тис. осіб.

Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати], — сказав співрозмовник «Верстки».

Джерело «Верстки», близьке до керівництва Могилівської області, підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для ПВК у регіоні.

Інформацію, що найманців відправлять до білорусі, підтверджують і родичі учасників групи «Вагнера».

Одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК Вагнера, що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла «Верстці», що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправлення до Білорусі «швидше за все», але більше на зв’язок не виходив.

Також троє учасників чатів родичів повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких, але у розмові з кореспондентом «Верстки» вони згадали, що не знають точно, чи йдуть підрозділи у бік білорусі. Один зі співрозмовників повідомив, що його родич наразі перебуває «під Ростовом».

Нагадаємо, що повернення вагнерівців до білорусі було однією з умов миру путіна та пригожина.