Моніторингова група «Беларуські Гаюн» не підтверджує інформацію росЗМІ про будівництво таборів для «вагнерівців» у білорусі.

.

За їх даними, жодних робіт з будівництва великого обʼєкта в Осиповицькому районі не зафіксували. Самих «вагнерівців» у країні поки не бачили.

Сьогодні російське видання «Верстка» повідомило, що в Осиповицькому районі нібито розпочалося будівництво табору для найманців «Вагнер». У пості йдеться, що журналісти видання отримали коментарі в лісництві та від джерела «близького до керівництва Могилівської області». У тексті сказано, що таборів нібито буде кілька для 8 тис. найманців, площа нинішнього — 24 000 кв.

Крім того, у пості йдеться, що кілька родичів найманців ПВК «Вагнер» підтверджують, що їх відправлять до білорусі.

«Беларускі Гаюн» пише, що, по-перше, станом на 17.30 26 червня «однозначно не було зафіксовано жодної активності в Осиповицькому районі», не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкта.

Зазначимо, що викликають певні питання дані іноземного (російського) видання про те, що їм вдалося отримати коментарі від джерел, близьких до керівництва Могилівської області. При тому, що білоруські незалежні ЗМІ таких коментарів не отримували і поки що інформацію не підтверджують, — пишуть у «Гаюні».

Щодо можливого перекидання найманців ПВК «Вагнер» до Білорусі, то такі дані можна підтвердити чи спростувати шляхом прямого спостереження. Наразі жодних колон ПВК, які рухаються до білорусі або вже перебувають у РБ, — немає.