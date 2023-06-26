https://racurs.ua/ua/n184504-proryv-cherez-minni-polya-bez-pidtrymky-bronetehniky-v-brygadi-ma-ura-rozpovily-pro-odnu.html

Ракурс

В окремій механізованій бригаді «Маґура» розповіли про одну зі своїх операцій на Запоріжжі.

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У 47-й бригаді показали роботу з вибивання росіян з позицій неподалік Новоданилівки у напрямку села Роботине. Штурмовий загін з добровольців мав пройти через мінні поля без підтримки бронетехніки.

Для штурму відправили три групи з саперами, проте дві групи не змогли пройти. Дії бійців координували з командного пункту з залученням розвідувальних безпілотників.

Тільки одна група, яка складалася з 22 бійців, змогла непомітно пройти далі та перед штурмом повинна була сховатись й переночувати.

Група просувалася без карематів, спальних мішків та без достатньої кількості води.

Бійці шли не знаючи, що попереду, не знали облаштування позицій ворога та скільки нав них окупантів. Тому взяли з собою як можна більше боєприпасів, замість інших запасів.

У темний час доби район зосередження групи почали обстрілювати освітлювальними снарядами для виявлення української піхоти.

О 4.00 по російській позиції почала працювати українська артилерія, згодом в окопи забігли бійці бригади. Російську позицію звільнили від окупантів приблизно за 5 хв.

Після того, як українських військовим вдається просунутися, починається розчищення полів від російських мін, які знаходяться між старими та новими позиціями українських сил.

«Мілітарний» зазначає, що у командному пункті 47-ї бригади «Маґура» для координації дій використовують платформу Discord, яка надає змогу військовим швидко приєднуватися до групових голосових дзвінків.