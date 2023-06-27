путін зібрав військових у Кремлі і розповів їм казочки про "зупинення громадянської війни"

https://racurs.ua/ua/n184520-putin-zibrav-viyskovyh-u-kremli-i-rozpoviv-yim-kazochky-pro-zupynennya-gromadyanskoyi-viyny.html

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Воєнний злочинець володимир путін зібрав військових на Соборній площі у Кремлі. Він запевнив, що «військові та правоохоронці фактично зупинили громадянську війну в рф».

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путін у Кремлі знову не сказав нічого нового.

Військовим, яких пригнали до нього, він заявив, що вони з правоохоронцями «фактично зупинили громадянську війну, а силові структури під час заколоту забезпечили безпеку важливих об'єктів».

Це розходиться зі словами власника ПВК «Вагнера» пригожина, який сказав, що найманці блокували або взяли під контроль усі військові об'єкти, які розташовувалися шляхом руху колони.

Дідуган з Кремля закінчив промову, оголосивши хвилину мовчання за пілотами, яких ліквідували 25 червня «вагнери». Після закінчення зіграв оркестр та пролунали збройові залпи.

Про майбутню промову кремлівського диктатора стало відомо приблизно за півгодини до її початку. До Кремля приїхали міністр оборони сергій шойгу та решта кримінльного угруповання путіна. Вчора увечері всі вони брали участь у засіданні Ради безпеки.

Сьогодні шойгу вийшов на Соборну площу у військовій формі, вчора він був на зустрічі у костюмі.

Увечері 26 червня путін виступив із телезверненням, в якому, крім іншого, особливо подякував «військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальним службам, які стали на шляху у бунтівників, зберегли вірність обов’язку, присязі та своєму народу» під час заколоту євгена пригожина.