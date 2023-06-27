Батькам вбитих росіянами підлітків з Бердянська дозволили побачити тіла дітей

https://racurs.ua/ua/n184531-batkam-vbytyh-rosiyanamy-pidlitkiv-z-berdyanska-dozvolyly-pobachyty-tila-ditey.html

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Батькам убитих в окупованому Бердянську Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова дозволили побачити їхні тіла та організувати прощання — воно відбудеться у Бердянську 29 червня об 11.00 та 12.00. Про це повідомила керівниця Бердянської міської адміністрації Вікторія Галіціна в коментарі «Радіо Свобода». За її словами, дехто з батьків бачив тіла підлітків, але не всім дозволили.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець звертався до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, коли вони були ще живі та заарештовані окупантами. Про це він розповів під час телемарафону «Єдині новини».

Вбивство в Бердянську окупантами двох українських підлітків, Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, позасудова страта, — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

На даний час єдине, що нам відомо, хлопці загинули. За моїми даними, це була страта і, можливо, після цього було якесь інсценування, щоб виправдити дії російських військовослужбовців. Тіла не віддали рідним загиблих хлопців. Я зі свого боку звертався по каналу комунікацій до москалькової офіційно, щоб тіла хлопців повернули родичам в Україну, — вказав Лубінець.

Раніше він, після затримання підлітків нібито за «диверсію» на залізничній колії, одразу ж звернувся «по різних каналах до росії, щоб українських дітей повернули додому в Україну».