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рф вночі атакувала Україну «Шахедами». Фото:

рф вночі атакувала Україну «Шахедами» — як спрацювала ППО

28 чер 2023, 08:49
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Країна-агресор російська федерація знову атакувала Україну з повітря.


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Уночі 28 червня року протиповітряна оборона Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищила шість баражуючих боєприпасів «Shahed-136/131». Цими дронами армія рф атакувала українські міста з південно-східного напрямку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, вчора ввечері був зафіксований зліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому «Моздок», що у північній осетії. Тривога була оголошена в низці східних та південних областях, у Повітряних силах заявляли про пуски ракет.

У Черкаській ОВА зазначили, що вночі область атакували дрони-камікадзе. Над Черкащиною збили два ворожих безпілотники, ще два поцілили у порожнє складське приміщення в Черкаському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 27 червня російська армія обстріляла центр Краматорська на Донеччині. Ворожі ракети С-300 поцілили в район кафе, де перебувало багато людей. Прильоти призвели до загибелі восьми осіб, ще 56 осіб дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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