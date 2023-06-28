Зросла кількість жертв та поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n184545-zrosla-kilkist-jertv-ta-poranenyh-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-kramatorsku.html

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Ракетний удар російської армії по Краматорську призвів до загибелі та поранень цивільних, зокрема дітей.

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Станом на 7.00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе в місті рятувальники дістали вже тіла вісьмох загиблих. Серед жертв агресії — троє дітей. Двоє з них 2008 та 2011 років народження. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також постраждали 56 осіб, серед поранених однорічна дитина. З-під завалів врятували трьох осіб.

Зараз рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.

Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні заявив, що удар росіян по Краматорську є терористичним актом, а росія заслуговує лише «поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів».

Нагадаємо, 27 червня російська армія обстріляла центр Краматорська на Донеччині. Ворожі ракети С-300 поцілили в район закладу громадського харчування, де перебувало багато людей. Були пошкоджені будівлі готелю, кафе та декілька приватних будинків.