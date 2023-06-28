Литва передасть Україні дві системи NASAMS. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184550-lytva-prydbala-dlya-ukrayiny-dvi-systemy-nasams.html

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Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS.

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Литовський уряд вже придбав дві пускові установки «Насамс», які будуть передані українським Силам оборони. Протиповітряна оборона є ключовою у боротьбі України з агресором. Про це президент Литви Гітанас Науседа 28 червня повідомив у Twitter.

З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, мобільний комплекс NASAMS є американсько-норвезькою технологією. Батарея складається дев’яти пускових установок, кожна може випустити до шести ракет, одного оптоелектронного комплексу наведення NTAS та трьох радіолокаційних станцій.

NASAMS може використовувати вдосконалені ракети класу повітря-повітря середньої дальності AMRAAM, ракети класу повітря-повітря збільшеної дальності AMRAAM-ER, і AIM-9X.

Нагадаємо, Україна направила США запит на купівлю системи ППО NASAMS, яка включає: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel, центр управління вогнем, неназваної кількості пускових установок, системи захищеного зв’язку та іншого обладнання.

Наприкінці травня стало відомо, що Державний департамент США схвалив можливий військовий продаж уряду України системи NASAMS. Йшлося про можливе постачання ЗРК та пов’язаного обладнання за орієнтовною вартістю 285 млн дол.