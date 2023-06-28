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Ракурс
У ЗМІ з'явилися супутникові фото можливого польового табору «вагнерівців» поблизу Мінська

У ЗМІ з’явилися супутникові фото можливого польового табору «вагнерівців» поблизу Мінська

28 чер 2023, 19:56
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Білоруська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки можливого польового табору «вагнерівців» у селі Цель (приблизно 90 км від Мінська).


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На знімках — військова частина в Целі 17 та 27 червня. Там з’явилися майданчики: це можуть бути намети однакового розміру або великогабаритна техніка «вагнерівців», припускають журналісти.

Напередодні білоруські ЗМІ повідомили про ремонт військової частини в селі Цель. Місцеві стурбовані можливою появою «вагнерівців» біля Осиповичів. Російські ЗМІ теж писали, що вони можуть бути в тому районі області.

Білоруська служба «Радіо Свобода» дослідила, як виглядав цей об'єкт 27 та 17 червня. Там з’явились майданчики: це можуть бути або намети однакового розміру або великогабаритна техніка «вагнерівців», припускають журналісти.

Інформація, що в білорусі можуть дислокуватися «Вагнер», з’явилась після заколоту у рф. Принаймні частина з них може «за власним бажанням» оселитися там, розповідав путін.

Джерело: Ракурс


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