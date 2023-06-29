Удар рф по Краматорську забрав життя 12 осіб, 65 поранених — МВС

https://racurs.ua/ua/n184584-udar-rf-po-kramatorsku-zabrav-jyttya-12-osib-65-poranenyh-mvs.html

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У Краматорську вранці 29 червня рятувальники завершили пошукові роботи після ракетного удару воєнних злочинців армії росії 27 червня. Близько 4.00 рятувальники витягнули з-під завалів ще одне тіло.

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Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Станом на 7.20 пошуково-рятувальні роботи завершено… Кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані. Травмовано внаслідок двох обстрілів 65 людей, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, ракетний удар росії по Краматорську 27 червня коригував агент ворожих спецслужб. Затриманим коригувальником виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу збройних сил рф, також відоме як гру. Він отримав наказ з’ясувати, чи працює це кафе й скільки там відвідувачів. Зловмисник зняв на камеру смартфона заклад та припарковані поруч автомобілі. Цей файл він переправив воєнній розвідці рф. Після цього воєнні злочинці рф вдарили ракетами по кафе.