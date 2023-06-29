ЗСУ під Бахмутом ведуть наступ широким фронтом - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184590-zsu-pid-bahmutom-vedut-nastup-shyrokym-frontom-genshtab.html

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Сили оборони України на Бахмутському напрямку перехопили стратегічну ініціативу. Збройні сили нині ведуть наступ широким фронтом. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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З його слів, наші захисники продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, на напрямку Рівнопіль-Володине на межі Донецької та Запорізької областей ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас ворог зазначає значних втрат в особовому складі та техніці, — розповів Ковальов.

Окрім цього, тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку. Зі слів спікера, на вказаній ділянці фронту наші воїни перехопили стратегічну ініціативу.

На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — наголосив Ковальов.

Також воїни ЗСУ продовжують стримувати наступ окупаційної армії рф на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.