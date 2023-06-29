Залужний - Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, є просування

https://racurs.ua/ua/n184593-zalujnyy-nam-vdalosya-perehopyty-strategichnu-iniciatyvu-ie-prosuvannya.html

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Збройні сили України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті і просуваються вперед. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості, — йдеться у Телеграм-повідомленні Залужного за результатами розмови із Міллі.

Головнокомандувач розповів американському генералу про актуальні потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування і подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Домовилися і надалі залишатися на зв’язку та координувати дії задля деокупації української території, − підсумував Залужний.

Сьогодні також заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, мають успіхи як на Півдні, так і на Сході. Зокрема, на напрямку Рівнопіль — Володине наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. На Бердянському напрямку є просування 1300 м. Окрім цього, у напрямку Кліщіївки ЗСУ просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки — на 1500 м.