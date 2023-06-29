ВАКС арештував заступника голови Тернопільської ОВА — застава 800 тис. грн

https://racurs.ua/ua/n184596-vaks-areshtuvav-zastupnyka-golovy-ternopilskoyi-ova-zastava-800-tys-grn.html

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Гайдуку — тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в розмірі понад 800 тис. грн. Такий самий запобіжний захід обрали голові Тернопільської облради Головку та заступнику голови Тернопільської ОВА Дем’янчуку.

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28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника, заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА). Йому обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн до. Строк дії запобіжного заходу — 60 діб, — йдеться у повідомленні ВАКС.

Нагадаємо, голову Тернопільської облради та двох заступників керівника ОВА підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали близько 2,4 мільйона гривень у підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів.