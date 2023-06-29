Результатів контрнаступу ЗСУ чекають на Заході. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184607-rezultaty-kontrnastupu-zsu-mojut-vplynuty-na-stavlennya-zahodu-do-ukrayiny-ft.html

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Результати контрнаступу Збройних сил України можуть вплинути на ставлення Заходу до Києва.

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Мова йде про фінансову та іншу підтримку. Результати наступальних операцій зі звільнення окупованих територій вплинуть на все, що «ми робимо щодо України». Про це неназваний високопоставлений європейський дипломат заявив виданню Financial Times.

Фінансування, підтримка, політична участь… і, що найважливіше, мирні переговори, які відбудуться, подобаються вони нам чи ні, — цитує ЗМІ топ-чиновника.

Водночас головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ ЗСУ поки не досяг значних успіхів, бо українське військо зіштовхнулося з труднощами, пов’язаними з обороною загарбників. Армія рф в Україні поки що має перевагу за рахунок масовості.

А у військовому штабі Північноатлантичного альянсу заявили, що вони спостерігають за театром бойових дій. Наголосили, що наступний етап боротьби Сил оборони може бути довгим і важким. Однак в Альянсі запевнили, що надаватимуть допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Сили оборони зараз намагаються «знекровити» російську артилерію — максимально знищити артилерійські та інші системи вогневого ураження та їх розрахунків. Це робиться для того, щоб розчистити театру бойових дій для операцій ЗСУ.

Джерело: Financial Times