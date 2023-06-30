Чорне море нашпиговане вибухівкою, що дрейфує - курортного сезону не буде

https://racurs.ua/ua/n184633-chorne-more-nashpygovane-vybuhivkou-scho-dreyfuie-kurortnogo-sezonu-ne-bude.html

Ракурс

У Чорному морі дрейфує багато вибухівки — військові застерігають охочих відпочити

.

Залишається ще багато осередків сміття, уламків і будь-яких скупчень інших предметів, які можуть дрейфувати морем, час від часу їх може приносити до узбережжя. Серед цих речей можуть бути і дуже небезпечні, зокрема навмисно заміновані предмети. Тому небезпека залишається дуже високою, — в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що кілька діб була штормова погода, тож цілком імовірно, що зараз до берега може приносити будь-що.Також наголосила, що узбережжя залишається зоною оборони, зоною небезпеки, а не зоною відпочинку.

Ще на початку червня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України підтвердила повідомлення про те, що фрагменти будинків, змитих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, дрейфують із Херсонської області до узбережжя Одеси.

Крім того, вона попередила про небезпеку появи у Чорному морі мін, які виносить туди потоками води із затоплених районів.