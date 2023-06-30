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Ракурс
Збройні сили підтвердили ураження штабу та складу палива армії рф у Бердянську

Збройні сили підтвердили ураження штабу та складу палива армії рф у Бердянську

30 чер 2023, 12:06
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Збройні сили України (ЗСУ) офіційно підтвердили удар по аеродрому окупованого Бердянська. Там знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.


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Раніше на аеродромі Бердянська супутники фіксували російські ударні гелікоптери та безпілотники, такі як «Форпост».

Вранці 30 червня у місті було чутно вибухи, Бердянська МВА повідомляла про пожежу в районі аеропорту.

29 червня стало відомо, що російські окупаційні війська втратила гелікоптер на аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі. У соцмережах опублікували відео з уламками цього літального апарату армії країни-агресора. Ці кадри зняв російський військовий з борту іншого гелікоптера.

На опублікованому відео показано, як російський багатоцільовий транспортний гелікоптер, ймовірно, Мі-8 або якась його модифікація злітає з аеродрому.

Джерело: Ракурс


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