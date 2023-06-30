Окупована ЗАЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184644-pro-mojlyvu-avariu-na-zaes-stane-vidomo-cherez-dekilka-godyn-pislya-podiyi-energoatom.html

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Україна отримає інформацію про можливу аварію на Запорізькій АЕС лише через декілька годин після події.

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Зараз українська влада не має прямого радіаційного контролю на «атомці», бо російські окупанти вже кілька місяців обмежують доступ до цієї інформації. Україна має датчики радіаційного моніторингу на контрольованій території на правобережжі Дніпра й по цих датчиках буде відстежувати радіаційний фон. Про це президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін 30 червня заявив на прес-конференції.

Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції ми будемо мати інформацію через декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально через декілька хвилин ми будемо мати цю інформацію, — наголосив він.

А міністр енергетики Герман Галущенко додав, що дуже сподівається, що присутні на ЗАЕС представники МАГАТЕ у разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це в штаб-квартиру агентства та Україні.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом».