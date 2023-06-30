Данія оголосила про нову військову допомогу ЗСУ. Фото:

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Нову військову допомогу отримає Україна від Данії.

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Уряд Данії 30 червня оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для потреб Сил оборони України на суму близько 190 млн дол. Сюди увійдуть ракети для протиповітряної оборони та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів калібру 155-мм. На придбання цих снарядів передбачено 44 млн дол. Про це повідомила прес-служба данського уряду.

Абсолютно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми, серед іншого, склали на основі побажань і потреб України. Ми повинні підтримувати оборонну боротьбу України проти вторгнення російських військ, — заявив в. о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

А в МЗС Данії додали, що потреба України у підтримці залишається великою. Наголосили, що королівство під егідою ЄС спільно закуповує артилерійські боєприпаси та безоплатно передає їх Україні.

Президент Володимир Зеленський подякував Україні за підтримку. Наголосив, що українській армії зараз на полі бою вкрай необхідні ракети ППО, боєприпаси, артилерійські снаряди та обладнання для розмінування.

Нагадаємо, 27 червня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 млн дол. ЗСУ отримають додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів, Patriot та реактивних артилерійських систем HIMARS, в також артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіаційні боєприпаси, бронетехніку.