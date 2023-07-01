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Скільки ракетоносіїв вивела рф у Чорне море, вказали ВМС України

Скільки ракетоносіїв вивела рф у Чорне море, вказали ВМС України

1 лип 2023, 12:40
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Окупаційний флот країни-агресора росії тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» (без спорядження).


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Про це у Телеграмі 1 липня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет «Калібр», — йдеться у повідомленні.

В Азовському морі також перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні росія тримає до восьми ворожих кораблів, серед яких є носій «Калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, очільниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк застерегла про наявність у морі осередків сміття, уламків, вибухонебезпечних предметів, вимитих після підриву російськими терористами Каховської ГЕС.

Джерело: Ракурс


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