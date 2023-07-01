Польща виявила загадкову повітряну кулю біля кордону з Калінінградом

https://racurs.ua/ua/n184675-polscha-vyyavyla-zagadkovu-povitryanu-kulu-bilya-kordonu-z-kaliningradom.html

Ракурс

Поблизу кордону із Калінінградською областю країни-агресора росії у польському місті Бранево правоохоронці виявили об'єкт, подібний на повітряну кулю.

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Про це повідомляє PAP.

Відділ поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, що знаходиться в районі Бранево, повідомив про те, що близько 12.00 30 червня отримав повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік зазначив, що виявив подібний на повітряну кулю об'єкт. Спікер поліції Рафал Яцковський повідомив, що вилучений на місці події предмет передали військовим.

За попередніми даними, об'єкт, знайдений сьогодні в районі Бранево, є повітряною кулею. Зараз відповідні органи проводять розслідування, — заявили в Міністерстві оборони Польщі.

Нагадаємо, у середині травня в повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, він залетів з території білорусі. Польські військові проводили пошуки повітряної кулі в районі міста Калеє. Об'єкт виявили на кукурудзяному полі за 4 км від населеного пункту Бяла Піска, неподалік якого розташовані полігон і велика військова частина.