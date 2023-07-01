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Ракурс
Іспанія надає Україні 55 млн євро

55 млн євро виділить Україні Іспанія на фінансування підприємств та енергосистеми шкіл (ВІДЕО)

1 лип 2023, 15:29
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Україна отримає від Іспанії 55 млн євро на фінансування малих та середніх підприємств і на забезпечення шкіл екологічно чистими енергосистемами.


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Про це виступаючи у Верховній Раді заявив іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес, котрий сьогодні, 1 липня, — у перший день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу — прибув до України із візитом.

Сьогодні Іспанія прийняла рішення про додаткове виділення 55 млн євро, — зазначив Санчес.

З цієї суми:

  • 51 млн євро нададуть через Світовий банк — кошти спрямують на фінансуванні малих і середніх підприємств;
  • 4 млн через Програму розвитку ООН спрямують на забезпечення шкіл в Україні екологічно чистими та стійкими енергосистемами.

Санчес наголосив — відбудова України потребуватиме часу та інвестицій у багатьох секторах. За його словами, Іспанія прагне супроводжувати Україну в деяких сферах, зокрема у залізничній інфраструктурі, в якій іспанські компанії мають певні ноу-хау.

Україна виграє війну, тому що вона вже виграла битву ідей, обравши Європу. ЄС повстав, щоб уникнути воєн. Ми вирішили об'єднатися у своїй різноманітності, і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, — наголосив Санчес.

Джерело: Ракурс


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