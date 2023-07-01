Чотири танки, бронетранспортери та польовий шпиталь додатково надасть Україні Іспанія

Танк Leopard, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n184678-chotyry-tanky-bronetransportery-ta-polovyy-shpytal-dodatkovo-nadast-ukrayini-ispaniya.html

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Україна незабаром отримає додаткову військову допомогу від Іспанії.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, котрий сьогодні, 1 липня, перебуває з візитом в Україні, заявив про це на спільній із Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

За його словами, Іспанія додатково передасть Україні:

чотири танки Leopard;

бронетранспортери;

мобільний польовий шпиталь з хірургічним обладнанням, котрий має посилити спроможність надавати допомогу пораненим військовим та цивільним поблизу лінії фронту.

Санчес зазначив, що за останні місяці в Іспанії надали різного роду допомогу більш як 650 громадянам України, багато з них були поранені у боях.

Крім того, прем'єр Іспанії повідомив, що за результатами двосторонніх перемовин, котрі відбулися в ході його останнього візиту до Києва, українські терапевти вже проходять підвищення кваліфікації в місті Сарагоса.

Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки. Вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію, — зазначив Санчес.

Нагадаємо, Санчес сьогодні також повідомив, що Іспанія надасть Україні 55 млн євро на фінансування підприємств і на забезпечення шкіл екологічно чистими енергосистемами.

Джерело: «Укрінформ»