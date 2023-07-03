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Ракурс
Збитий російський вертоліт. Фото:

Мінус 600 росіян, вертоліт та 32 артсистеми — військові втрати рф за добу

3 лип 2023, 09:18
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Військові втрати росії у війні з Україною перевищили 230 тис. солдатів, офіцерів та найманців.


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Зокрема, 3 липня на фронті були ліквідовані 600 окупантів, знищено п’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 31 артилерійські системи, чотири РСЗВ, одна система ППО, 18 одиниць автомобільної та сім — спеціальної техніки. Також було збито один гелікоптер, 16 дронів та три крилаті ракети. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 230 тис. 260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків — 4 тис. 57 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 899 (+11) од,
  • артилерійських систем — 4 тис. 220 (+32) од,
  • РСЗВ — 641 (+4) од,
  • засоби ППО — 391 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 573 (+16),
  • крилаті ракети — 1 тис. 264 (+3),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 834 (+18) од,
  • спеціальна техніка — 590 (+7).

Військові втрати росії. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, український безпілотний комплекс «Лелека-100» вистежив пускову установку російського зенітного ракетного комплексу «Тор» у Запорізькій області. Ворожу ціль мас майстерно знищили українські військові.

Джерело: Ракурс


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