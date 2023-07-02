Комплекс «Лелека-100». Фото: Фонд «Повернись живим»

https://racurs.ua/ua/n184712-ukrayinskyy-leleka-dopomig-znyschyty-rosiyskyy-tor-video.html

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Український безпілотний комплекс «Лелека-100» продовжує знищувати російську техніку на полі бою.

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Зокрема, в Запорізькій області «Лелека» вистежив пускову установку російського зенітного ракетного комплексу «Тор». Окупанти намагалися заховати ЗРК, але від пильного ока українських розвідників не сховатися. Про це 2 липня повідомив благодійний фонд «Повернись живим» на власній сторінці у Facebook.

Далі по ворожій техніці майстерно спрацювали гірські штурмовики 128-ї окремої бригади. Від «Тора» залишилася лише купа металу.

Українське військо метр за метром вибиває окупантів з нашої землі. Ми ж мусимо бути надійним тилом для своєї армії і від нашої з вами підтримки залежить перевага оборонців України на полі бою, — йдеться у дописі до відео.

Як відомо, комплекс «Лелека-100» складається з двох повітряних безпілотників та наземної станції управління. Цей БПЛА бригадного рівня розвідує та коригує вогонь артилерії у будь-яку пору доби завдяки якісній денній і нічній оптиці. Підіймається на 2 км і «бачить» на глибину до 50 км.

Нагадаємо, 2 липня командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео знищення польового складу з озброєнням російських окупантів на Бахмутському напрямку Донецької області.