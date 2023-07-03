Війна з рф перетворила чверть українців на переселенців. Фото:

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Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило чверть українців стати вимушеними переселенцями.

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З липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуювали 139 тис. громадян. Про це 3 липня Міністерство оборони Великої Британії у Twitter із посиланням на заяви української влади.

При довоєнному населенні в 44 млн осіб чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення росії, — наголошують британці.

При цьому зазначається, що це лише частина внутрішньо переміщених осіб в Україні. В Організації Об'єднаних Націй заявляли, що 6,3 млн українців залишаються біженцями та понад 5 млн внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, у травні в Україні запрацював чат-бот, покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади. За його допомогою можна знайти житло у новому регіоні та дізнатися, як і де отримати допомогу.