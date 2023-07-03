Окупанти в Криму заявили про «замах» на аксьонова. Фото:

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федеральна служба безпеки росії заявила про нібито «припинення спроби замаху» на очільника незаконного уряду окупованого Криму сергія аксьонова.

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За даними ворожої спецслужби, замах нібито готував 35-річний росіянин. Знову до цього росіяни приплели Службу безпеки України. Начебто «агент» пройшов на території України «курс навчання розвідувально-підривної діяльності, у тому числі — навчання мінно-вибуховій справі». Про це 3 липня повідомило російське видання «Медуза».

У фсб заявили, що «агент іноземної спецслужби» прибув на анексований росією півострів у червні 2023 року й з того часу готувався підірвати автомобіль аксьонова. Диверсанта нібито затримали в той момент, коли він діставав вибухівку зі схованки.

Нагадаємо, 15 травня у перукарні окупованого Луганська прогримів потужний вибух, внаслідок якого був сильно поранений так званий міністр внутрішніх справ самопроголошеної ЛНР Ігор Корнет.

Джерело: «Медуза»