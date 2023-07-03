Російський «Алігатор» з знищили «Джавеліна». Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n184730-ukrayinski-morpihy-z-djavelina-zbyly-rosiyskyy-aligator.html

Ракурс

Українські підрозділи ППО збили на Таврійському напрямку російський вертоліт.

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На Бердянському напрямку протитанкісти 36-ї бригади з протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це 3 липня 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомила у Facebook.

Зазначається, що на рахунку українських Сил оборони з початку повномасштабного російського вторгнення це вже 309-й вертоліт.

Як відомо, російська пропаганда постійно розхвалює Ка-52 як «новітню» техніку, але у ході російсько-української війни стало відомо, що цей вертоліт має масу недоліків, бо збито таких машин було чимало. Знищення «Алігаторів» стало хорошим ляпасом бійців ЗСУ всьому російському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що 2 липня українські військові також знищили російський гелікоптер. Також захисники перетворили на металобрухт п’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 31 артилерійські системи. Крім того, «задвухсотили» 600 окупантів.