Глава Військового комітету НАТО - українських військових не можна критикувати через темпи наступу

https://racurs.ua/ua/n184737-glava-viyskovogo-komitetu-nato-ukrayinskyh-viyskovyh-ne-mojna-krytykuvaty-cherez-tempy-nastupu.html

Ракурс

Глава Військового комітету НАТО заявив, що українські військові не повинні піддаватися тиску чи критиці за те, що контрнаступ йде не швидко.

.

Контрнаступ України проти російських військ утруднений через наземні міни та інші перешкоди, але українські сили мають рацію, діючи обережно, заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Його цитує агентство Reuters.

Контрнаступ — це складно, — сказав Бауер.

За його словами, українські військові правильно роблять, що дотримуються обережності, щоб уникнути великих втрат під час пошуку можливих напрямків прориву російської оборони.

Це надзвичайно складна операція, і я думаю, що те, як вони її проводять, заслуговує на похвалу, — сказав він.

Глава Військового комітету НАТО вважає, що українські військові не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не просуваються швидше.