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Ракурс
Суд відправив нардепа фракції Порошенка на 60 діб під вартою

Суд відправив нардепа фракції Порошенка на 60 діб під вартою

3 лип 2023, 18:03
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Суд обрав запобіжний захід депутату Сергію Алексєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Нардеп фракції «Європейська солідарність» пробуде 60 діб під вартою.


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Про такі результати засідання Личаківського райсуду Києва повідомив 3 липня «Укрінформ».

Сергій Алексєєв у Личаківському райсуді Львова 3 липня 2023 року, фото - Укрінформ

Минулого тижня Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Алексєєву у виді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.

СБУ викрила народного депутата, який нібито за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції.

Джерело: Ракурс


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