Готував удар по СБУ та оборонному заводу у Миколаєві - СБУ затримала російського агента

https://racurs.ua/ua/n184759-gotuvav-udar-po-sbu-ta-oboronnomu-zavodu-u-mykolaievi-sbu-zatrymala-rosiyskogo-agenta.html

Ракурс

СБУ затримала чергового зрадника — агента рф. Він готував удар по будівлях спецслужби та оборонного заводу у Миколаєві.

.

Зрадник «полював» за точними координатами цих об'єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал». Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.

Крім того, він передавав агресору геолокації об'єктів цивільної інфраструктури. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.

Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани — своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення рф.

У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об'єктах Миколаєва.