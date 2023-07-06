Влада Києва пояснила гучні звуки вибухів на лівому березі

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Влада Києва пояснила гучні звуки на лівому березі — вибухи у Києві
Влада Києва пояснила гучні звуки вибухів на лівому березіhttps://racurs.ua/ua/n184838-vlada-kyieva-poyasnyla-guchni-zvuky-vybuhiv-na-livomu-berezi.htmlРакурс
На лівому березі Києва було чути вибухи у четвер, 6 липня. Повітряна тривога у столиці сьогодні не оголошувалася.
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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно! — йдеться в повідомленні КМВА.
Мешканців Києва просять зберігати спокій.
У КМВА додали, що сьогодні у Бучанському та Вишгородському районах підриватимуть вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, 5 липня у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з’ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.