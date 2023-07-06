Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

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Кількість збережених життів українців залежить від постачання зброї західними партнерами.

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Життя громадян безпосередньо залежить від того, як оперативно союзники надають Україні озброєння. А винищувачі F-16 дозволять українським військовим не лише швидше просуватися, але й врятувати багато життів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

За його словами, винищувачі американського виробництва F-16 або будь-яка інша техніка, яка потрібна ЗСУ, дасть можливість воїнам рухатися швидше, врятувати більше життів.

Ну, з іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що підтримує оцінку військових щодо того, що операція, яка почалася минулого місяця, «йде за планом». Однак у Києві хочуть зробити так, щоб просування Збройних сил України відбувалося за швидшим темпом.

Джерело: ABC News