Артилерійський катер “Буча” вийшов на бойове чергування на Дніпрі

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МБАК «Буча» вийшов на перше бойове чергування

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Малий броньований артилерійський катер «Буча» вийшов на перше бойове чергування на Дніпрі.

МБАК «Буча» — флагман Київського дивізіону річкової флотилії. Капітаном катера став Владислав Тригуб, повідомляє «Мілітарний».

«Буча» P181 — це малий броньований артилерійський катер проєкту 58155, який має шифр «Гюрза-М».

Судно побудоване в Києві на підприємстві «Кузня на Рибальському», є восьмим в серії. Його заклали у 2019 році, але роботи призупинили наступного року. Для катера сформували корпус, але збирання не почали.

За початковими планами виробництво мало тривати чотири місяці. Роботи відновили у липні 2021 року. Тоді на корпус встановили деякі агрегати, зокрема, головні енергетичні установки й обладнання рубки та почали збирання житлового відсіку.

Катер спустили на воду 30 вересня 2021 року на території заводу «Кузня на Рибальському».

26 травня 2023 року катер ввели до складу ВМС Збройних сил України. Він пройшов усі етапи заводських і державних випробувань. Судно озброєне двома корабельними артилерійськими установками КАУ-30М.