У Києві сильна гроза, знову затоплює вулиці та підземні переходи

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Київ 7 липня знову заливає злива. Краще не їхати нікуди та не залишати автівки у низині.

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У столиці виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах: на місцях працюють гідрослужби.

Основна частина підтоплень — не на балансових вулицях дорожньої служби. Водою заливає підземні переходи, перші поверхи магазинів та супермаркетів. Автомобілі практично пливуть, а не їдуть кількома вулицями столиці.

У КМДА кажуть, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові, а система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів.

Telegram-канали повідомляють, що через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

Грози зі зливами та шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.

8 липня вночі в Києві очікуються грози, І рівень небезпечності. Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, короткочасні дощі, удень окремі пориви 15−18 м/с.

Температура вночі 17−19°, вдень — 23−25°.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру — триматися далі від рекламних щитів і дерев, не паркувати поруч із ними автівки.