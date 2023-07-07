Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, у Мосміськсуді, 22 червня 2023 року

https://racurs.ua/ua/n184895-wsj-rozpovila-pro-sekretnyy-pidrozdil-fsb-yakyy-zaareshtuvav-yihnogo-jurnalista-v-rf-gershkovycha.html

Ракурс

WSJ розповіла про секретний підрозділ ФСБ, який заарештував Евана Гершковича.

.

Його співробітники роками переслідують американців у росії, рухають у їхніх будинках шафи та залишають недопалки в туалетах.

Департамент контррозвідувальних операцій (ДКРО) ФСБ — один із «підпільних» підрозділів російської спецслужби — роками стежить за високопоставленими представниками США у рф, а також іноземними журналістами. Про це повідомила у своєму розслідуванні газета The Wall Street Journal.

Департамент ФСБ керував арештом репортера WSJ Евана Геншковича, а також причетний до затримання у росії колишніх морських піхотинців Пола Уїлана та Тревора Ріда. Під час підготовки матеріалу журналісти WSJ поговорили з десятками високопоставлених дипломатів та співробітників спецслужб у Європі та США, а також вивчили витоки документів та судові рішення.

Департамент контррозвідувальних операцій, як зазначає видання, майже невідомий за межами вузького кола фахівців з росії та співробітників розвідки. Підрозділ веде спостереження за іноземцями в росії, його перший відділ стежить за громадянами США та Канади.

Департамент активізував свої операції після 2012 року, в міру загострення конфлікту між Москвою та Вашингтоном. Передбачається, що співробітники підрозділу проникали в житло американських дипломатів, щоб встановити прослуховування, вербували інформаторів серед співробітників канцелярії посольства США, а також посилали молодих жінок до колишніх морських піхотинців США в Москві.

Президент рф володимир путін з перших років свого президентства використав департамент для стеження за західними журналістами у росії.

ДКРО провів операцію із затримання журналіста Евана Гершковича 29 березня. Путін отримував інформацію про це до та після затримання журналіста, розповіли WSJ західні чиновники та колишній співробітник російських спецслужб. путін також зустрічався з Владиславом Меньшиковим, головою служби контррозвідки ФСБ, яка займається ДКРО, і цікавився деталями операції із затримання Гершковича.

За даними розслідувачів, інформацію для путіна готують у вигляді службових записок і передають ланцюжком інстанцій. Співробітники спецслужб пишуть нотатки на полях олівцем, щоб начальство могло прибрати інформацію, яка могла б засмутити путіна.

Методи роботи ДКРО спрямовані на «прання межі між шпигунством та переслідуванням», йдеться у розслідуванні WSJ. Співробітники підрозділу не ховаються від об'єктів переслідування, а після обшуків залишають «візитні картки» своєї присутності — загашені сигарети, зсунуті з місця книжкові шафи чи незмитий унітаз.

Ті американські дипломати, яких направляють до росії, зобов’язані пройти спеціальний тренінг з уникнення ДКРО під назвою «московські правила».