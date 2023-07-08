Подробиці нічної атаки «Шахедів» розкрили в ЗСУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n184903-podrobyci-nichnoyi-ataky-shahediv-rozkryly-v-zsu.html

Ракурс

Атака ударних дронів відбулася на Україну вночі, 8 липня.

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Ворог атакував іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. БПЛА запускали з приморсько-ахтарська в краснодарському краї. Підрозділам української ППО вдалося знищити п’ять дронів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

На жаль, частину «Шахедів"не вдалось перехопити й вони влучили в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Попередньо відомо, що ніхто не загинув.

Нагадаємо, вночі 8 липня ударні безпілотники «Шахед» атакували Кривий Ріг, які поцілили в сільськогосподарське підприємство. Пожежі, які виникли після вибуху, охопили 360 кв. м, знищили кілька складських приміщень, понівечили обладнання та автомобілі. Постраждав 26-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.