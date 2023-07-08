Російські військові продовжують мінувати ЗАЕС. Фото:

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Армія країни-агресора російської федерації продовжує мінування Запорізької АЕС.

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Окупанти мінують не лише саму «атомку», але й об'єкти на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини. Про це 8 липня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що мінні загородження з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу вже ворог встановив у технічних приміщеннях та у машинних залах. Здебільшого росіяни використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Нагадаємо, 20 червня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські військові замінували ставок-охолоджувач станції.

Президент Володимир Зеленський висловлював переконання, що країна-агресор росія може вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.