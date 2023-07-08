Бах і бабах - півтисячі росіян та білорусів виступлять на Азійських іграх, це відкриє їм дорогу на Олімпіаду

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Приблизно 500 спортсменів з росії та білорусі візьмуть участь в Азійських іграх. Про це повідомляє профільне видання про олімпійський спорт Inside The Games.

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Рішення про участь росіян та білорусів ухвалено на засіданні генеральної асамблеї Олімпійського комітету Азії, який проводить Азійські ігри.

Спортсмени з росії та білорусі змагатимуться як нейтральні атлети без національної символіки, їх результати не враховуватимуться у медальному заліку.

Виступ на Азійських іграх — найбільшому міжнародному турнірі — дозволить російським та білоруським спортсменам показати необхідні кваліфікаційні результати, щоб мати можливість потрапити на Олімпійські ігри в Парижі у 2024 році.

МОК ще не ухвалив остаточного рішення, чи будуть представники росії та білорусі допущені на Олімпійські ігри. Наприкінці червня на черговій сесії виконкому МОК у Лозанні представники комітету заявили, що ухвалять підсумкове рішення «у правильний час» та «залежно від того, як розвиватиметься ситуація».

У березні 2023 року МОК уперше від початку повномасштабного вторгнення змінив свою позицію щодо можливості для росіян та білорусів змагатися на міжнародній арені. У лютому 2022 року Комітет рекомендував не допускати спортсменів обох країн до змагань з міркувань безпеки, а також не проводити змагання на території рф та білорусі.

Утім, від початку року в заявах МОК та його президента Томаса Баха оприявнився намір повернути спортсменів обох країн до змагань у нейтральному статусі. Відповідну рекомендацію Комітет затвердив у березні, відкликавши заборону на участь росіян в індивідуальних видах спорту, де їм було дозволено змагатися під нейтральним, білим прапором й за умови непідтримки війни в Україні.