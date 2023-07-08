Кремль скиглить про порушення угод через повернення командирів "Азову" в Україну

https://racurs.ua/ua/n184924-kreml-skyglyt-pro-porushennya-ugod-cherez-povernennya-komandyriv-azovu-v-ukrayinu.html

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Речник путіна дмитро пєсков назвав «порушенням домовленостей» повернення в Україну командирів «Азовсталі»

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За його словами, домовленості порушили як українська сторона, так і турецька — росію про вивіз командирів з Туреччини ніхто не попередив.

За умовами домовленостей захисники «Азовсталі» мали перебувати на території Туреччини «до моменту закінчення конфлікту, — заявив прессекретар путіна.

Він також заявив, що в контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину нібито чинили великий тиск, а Анкара як член Альянсу проявляє з ним солідарність, і рф «все прекрасно розуміє", проте порушення домовленостей нікого не прикрашає.

Російські медіа і пропагандисти вже називають цю подію найбільшим приниженням Кремля.

Раніше в суботу президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, що повертається з Туреччини разом із військовими, які захищали «Азовсталь», а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Повертаємось додому з Туреччини та повертаємось додому наших героїв, — написав Зеленський. — Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

У телеграм-каналі Зеленського також опубліковано відео, де він в аеропорту зустрічає військових, які згодом підіймаються на борт президентського літака.