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Українські війська звільнили на півдні територію, співмірну із площею Одеси
Українські війська звільнили на півдні територію, співмірну із площею Одесиhttps://racurs.ua/ua/n184958-ukrayinski-viyska-zvilnyly-na-pivdni-terytoriu-spivmirnu-iz-ploscheu-odesy.htmlРакурс
Українські війська звільнили 169 кв. км на південному напрямку від початку наступу. Це приблизно співмірно із площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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Зокрема за минулий тиждень в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на понад один кілометр. У цілому просування на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 км.
За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кв. км української землі.
Армія рф зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
За повідомленням Генштабу, там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, — зазначили в повідомленні.
У неділю українські війська провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, повідомляє у щоденному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).
Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що військові успішно продовжують просування на Бахмутському напрямку.
Є успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог подекуди опиняється в пастці, — написав він напередодні в Телеграм.
Офіційні особи також повідомили, що українські війська продовжують вести наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
Міністерство оборони росії та пов’язані з Кремлем «військкори» стверджують, що українські війська провели атаки на заході Запорізької області.
Один із блогерів стверджує, що українські сили атакують російські позиції невеликими групами та націлені на російські тилові позиції, склади та інфраструктуру.