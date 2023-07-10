Українські війська звільнили на півдні територію, співмірну із площею Одеси

https://racurs.ua/ua/n184958-ukrayinski-viyska-zvilnyly-na-pivdni-terytoriu-spivmirnu-iz-ploscheu-odesy.html

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Українські війська звільнили 169 кв. км на південному напрямку від початку наступу. Це приблизно співмірно із площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Зокрема за минулий тиждень в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на понад один кілометр. У цілому просування на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 км.

За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кв. км української землі.

Армія рф зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.