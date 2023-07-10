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Ракурс
НАТО скасує План дій щодо членства для майбутнього вступу України до Альянсу

НАТО скасує План дій щодо членства для майбутнього вступу України до Альянсу — Кулеба

10 лип 2023, 12:42
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Союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу.


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Про це написав у Твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Її схвалили в 1999 році і відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала на тому, щоб обійти цю програму.

Країни НАТО можуть прийняти індивідуальні декларації щодо України. Про це пише сьогодні видання Financial Times, і за його даними, США, Німеччина, Франція та Велика Британія візьмуть на себе індивідуальні зобов’язання щодо допомоги Україні — замість рішення про її прийняття до НАТО.

Індивідуальні зобов’язання означають, що Україні забезпечать подальші військові постачання, розвіддані та допомогу у реформі всієї оборонної політики.

Крім того, у комісії Україна-НАТО підвищиться статус — вона отримає рівень ради, що забезпечить Києву рівне місце за столом переговорів та право скликання зустрічей для екстрених консультацій.

Нагадаємо, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі розглядатиметься питання щодо вступу України до альянсу, але цього може і не статися. Тому ключові члени НАТО обмірковують зараз інші форми співпраці з Україною.

«Ракурс» писав, що шість відставних генералів країн НАТО закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях до членства.

Військові закликали країни-члени НАТО визначити конкретну дорожню карту, яка веде до членства України в Альянсі, «найближчим часом». Вони зазначили, що агресія рф проти України несе пряму загрозу міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, а Україна бореться за всіх членів Європейського Союзу та НАТО.

Джерело: Ракурс


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