Росіяни у пастці Бахмута, місто береться під вогневий контроль ЗСУ - Сирський

https://racurs.ua/ua/n184971-rosiyany-u-pastci-bahmuta-misto-beretsya-pid-vognevyy-kontrol-zsu-syrskyy.html

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У Бахмуті армія рф перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони.

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Про це 10 липня заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він написав про це у коментарі під відео ліквідації росіян в Бахмуті. Аеророзвідка виявила позицію росіян з ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій, — написав Сирський.

А ось бійців з кадирівського підрозділу «Ахмат» українські військові поки не бачили біля Бахмута. Про це повідомив командир батальйону «Свобода», коментуючи заяви глави Чечні Кадирова щодо передислокації бійців спеціального призначення.

На питання, чи змінить їхня поява хід боїв на цьому напрямку, командир Кузик в ефірі «Радіо Свобода «повідомив, що ці бійці «не є чимось серйозним» і можуть не вміти взаємодіяти на полі бою.

На іншому відео від Сирського з Бахмутського напрямку снайпер «Альфа» з групи «Привид» Окремої президентської бригади імені гетьмана Хмельницького з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога.