Столтенберг розповів, що запропонують Україні на саміті НАТО

https://racurs.ua/ua/n184974-stoltenberg-rozpoviv-scho-zaproponuut-ukrayini-na-samiti-nato.html

Ракурс

Єнс Столтенберг розповів про пакет, який запропонують Україні на саміті НАТО.

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До запропонованого пакета входять три елементи:

програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО;

створення Ради Україна-НАТО;

скасування ПДЧ для України.

Таким чином, процес приєднання до Альянсу для України може бути без етапу плану дій щодо членства. Проте до опрацювання пакета ще необхідно узгодити редакцію рішень. З огляду на представлений пакет Столтенберг впевнений, що буде міцний сигнал для нашої держави.

Крім того, президент України Володимир Зеленський візьме участь у запуску Ради Україна-НАТО, яка засідатиме 12 липня у Вільнюсі на полях саміту НАТО. Про це Столтенберг заявив під час спільної з президентом Литви Ґітанасом Науседою прес-конференції у Вільнюсі перед початком саміту НАТО.

«Ракурс» писав, що напередодні саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства (ПДЧ) для України на шляху до вступу в Альянс.

ПДЧ — програма НАТО для країн, які є кандидатами на вступ до Альянсу. І хоча ця процедура раніше була обов’язковою, є приклад, коли минулого року Фінляндію та Швецію запросили до НАТО без виконання плану дій щодо членства. Тепер така ж можливість відкривається і для України.

Йдеться не про спрощену інтеграцію України до НАТО, а скоріше про позбавлення нас додаткових формальностей на шляху до Альянсу.